Irã vence Uzbequistão e se classifica para a Copa do Mundo 2018

Um gol de Azmoun, aos 23 minutos de partida, e outro de Taremi, aos 43 do segundo tempo, garantiram ao Irã a vitória sobre o Uzbequistão por 2 a 0, em casa, e a classificação para a Copa do Mundo de 2018. Líder invicta do Grupo A da terceira fase das eliminatórias asiáticas, a seleção chegou aos 20 pontos e não pode mais ser alcançada pela adversária, terceira colocada com 12, a duas rodadas do fim da disputa - os dois primeiros de cada uma das duas chaves carimbam o passaporte.





Treinado pelo português Carlos Queiroz, o Irã vai participar da Copa pela quinta vez em sua história, a segunda seguida. Foi eliminado na primeira fase nas edições em 1978, 1998, 2006 e 2014, quando empatou na estreia com a Nigéria por 0 a 0, perdeu para a Argentina apenas por 1 a 0 e se despediu com uma outra derrota, diante da Bósnia-Herzegovina, por 3 a 1.





Com a vitória, o Irã chegou aos 20 pontos no Grupo 1 da terceira fase das eliminatórias asiáticas a duas rodadas do fim. O Uzbequistão, terceiro colocado, tem 12 e estaria na repescagem. A Coreia do Sul, segunda colocada com 13 pontos, encara o Catar nesta terça-feira, às 16h45. Síria e China também jogam pelo mesmo grupo, nesta terça, às 10h45.





O outro grupo está mais disputado. Japão, Arábia Saudita e Austrália dividem a liderança, todos com 16 pontos. Os japoneses encaram o Iraque nesta terça, às 9h25, e pode se isolar na ponta. Os dois primeiros de cada chave garantem a vaga na Copa do Mundo. Os dois terceiros se enfrentam em um mata-mata. O vencedor faz repescagem com um representante das Américas Central e do Norte.