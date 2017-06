Jogadores da base do Comercial-SP participam de pesquisa sobre ansiedade competitiva

Os jogadores do sub-15 do Comercial-SP foram selecionados para participarem de uma pesquisa pioneira no Brasil sobre ansiedade competitiva. Desenvolvida nos Estados Unidos, o estudo revela detalhes que podem atrapalhar o desempenho dos atletas em relação as atividades esportivas.





A frente do projeto, a psicóloga Viviane Vedovato Rocha explica que o estudo é um passo para analisar perfis e encaminhar os jogadores que precisam de uma maior atenção. “Muitas das vezes, os atletas podem não desempenhar todo seu potencial durante suas atividades e um dos motivos pode ser a ansiedade competitiva, que pode estar ligada a aspectos emocionais”.





A pesquisa já foi realizada em outras modalidades como vôlei, futsal, basquete e atletismo, e com o futebol é a primeira experiência.





"Uma análise psicológica vai muito além de um questionário, mas com uma ferramenta como essa é possível destacar casos que merecem um olhar especial, e com isso, encaminhar, se necessário, o atleta para um acompanhamento mais profundo”, explica Viviane.