Jovem seleção da Alemanha passa no primeiro teste e vence a Austrália

Com média de idade de idade de 23,8 anos, a seleção da Alemanha iniciou sua caminhada na Copa das Confederações com vitória por 3 a 2 sobre a Austrália nesta segunda-feira, em Sochi. A partida serviu para o técnico Joachim Löw avaliar jovens valores, pois o treinador decidiu não levar para a Rússia os principais nomes da equipe como Neuer, Boateng e Müller. Draxler, eleito o melhor em campo, Stindl e Goretzka marcaram para os atuais campeões do mundo, enquanto Rogic e Juric, que teve que esperar o uso do VAR (sigla do árbitro de vídeo, em inglês) para comemorar, fizeram os gols australianos.





Mesmo com um time cheio de jovens, ou jogadores que ainda não tiveram muitas oportunidades na seleção, a Alemanha dominou do primeiro ao último minuto em Sochi. Não era o time principal de Joachim Löw, que deu folga aos seus principais jogadores na Copa das Confederações, mas o futebol foi semelhante ao apresentado pelos campeões do mundo de 2014. Muita posse de bola, toques rápidos, chegas pelos lados e chances de gol. O placar de 2 a 1 não refletiu o domínio alemão, que balançou a rede com Stindl e Draxler, de pênalti.





O gol australiano, anotado por Rogic em um chute de fora da área, foi fruto de um cochilo dos alemães, que apenas observaram o adversário avançar pelo meio e chutar duas vezes para marcar. Contou com a falha de Leno, que não conseguiu segurar a bola.





Talvez pela baixa média de idade, a seleção da Alemanha ainda não tem uma regularidade nas partidas. Isso aconteceu nesta segunda-feira, quando após controlar boa parte do jogo acabou dando espaços para a Austrália. No segundo tempo, jogo lá e cá. Logo aos dois minutos, Goretzka recebeu bela assistência de Kimmich e mandou para a rede. Pouco depois, Juric aproveitou falha de Leno, que deu rebote, e fez o segundo da Austrália. Até o fim, mesmo com a queda técnica, chances para ambos os lados. Prevaleceu a melhor qualidade dos alemães.





Com três pontos, a Alemanha ocupa a segunda colocação no Grupo B da Copa das Confederações. Tem a mesma pontuação do Chile, mas leva desvantagem no saldo de gols. A Austrália ocupa o terceiro posto. A próxima partida dos alemães será contra os chilenos nesta quinta-feira. No mesmo dia, Camarões pega a seleção australiana.





Em fase de teste na Copa das Confederações, o VAR (árbitro de vídeo, sigla em inglês) voltou a atuar em um lance decisivo. No segundo tempo, após chute de fora da área, a bola bateu Juric e foi em direção ao goleiro Leno. Ele falhou, deu rebote, e o australiano empurrou para a rede. Os alemães reclamaram toque de mão do atacante, que também estava em posição duvidosa. O VAR, porém, não apontou irregularidade e confirmou o gol.





