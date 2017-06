Juventus tem a camisa mais cara do futebol europeu, segundo pesquisa

O futebol europeu têm conquistado cada vez mais fãs entre os torcedores brasileiros, que não abrem mão de vestir as camisetas dos seus clubes preferidos. Segundo levantamento realizado pelo Cuponomia, portal que reúne ofertas e cupons de desconto para compras online, após os resultados da Champions League 2017, os preços das camisas de clubes consagrados como Juventus, Real Madrid, Arsenal e Borussia Dortmund chegaram a ter variação de preços de, aproximadamente, 40% no e-commerce.





Entre os times que disputaram a Champions League deste ano, o Juventus é o clube com a camisa mais cara do futebol europeu vendidas no Brasil. A Camisa Adidas Juventus 2016/17 S/N, que no início da temporada custava R$ 179,90, hoje não é encontrada por menos de R$ 249,90 nas lojas online.





Já a camisa do Borrusia Dortmund, que chegou a custar R$ 199,90 em janeiro, durante a fase de grupos, é encontrada, atualmente, por R$ 147,90, no e-commerce. A Camisa New Balance Porto 2016/17, que custava R$ 199,90 no início do ano, em junho, chegou a ser vendida por R$ 128,27, uma variação de 35% no valor, em comparação com o início da temporada.





As camisas dos clubes Real Madrid, Celtic e Bayer Leverkusen também estão entre as mais caras vendidas no e-commerce brasileiro. Em contrapartida, o uniforme do inglês Tottenham é o que tem o menor preço da lista. O clube não chegou às oitavas de final pelo campeonato e, de acordo com o levantamento feito pelo site, a camisa manteve o mesmo registro de preço desde o início do ano.