Kayke marca duas vezes, Santos vence e manda o Atlético-PR para a lanterna

(Foto: Agência Estado)

Na despedida de Elano do comando do Santos, o time alvinegro apostou nos contra-ataques e venceu o Atlético-PR, neste domingo, por 2 a 0, dois gols de Kayke, na Arena da Baixada, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico interino entrega a equipe a Levir Culpi, que assume nesta segunda-feira, com duas vitórias em dois jogos sob o seu comando. Do outro lado, o Furacão desce para a última posição, sem nenhuma vitória na competição até aqui.





Foi a primeira vitória santista como visitante neste campeonato. O resultado leva o time à 10ª posição, com nove pontos. Os rubro-negros seguram a lanterna, com apenas dois pontos e nenhum triunfo em seis partidas. Clique aqui para ver a classificação.





A estratégia do Santos foi clara: esperar Atlético em seu campo na tentativa de encaixar contra-ataques. Começou a funcionar aos 26 minutos: Bruno Henrique roubou a bola no meio de campo, lançou Thiago Maia dentro da área. O volante rolou para Kayke abrir o placar. O Furacão continuou com a posse de bola e deu trabalho a Vanderlei num chute de Nikão desviado em Vitor Bueno. Quem marcou, porém, foi o Santos, novamente com Kayke, em mais um contra-ataque. Aos 35 minutos, ele recebeu de Bruno Henrique e bateu bem, no canto esquerdo do goleiro Santos.





Eduardo Baptista fez duas mudanças no intervalo, com Grafite e Éderson nas vagas de Rossetto e Douglas Coutinho. O time se lançou ao ataque e conseguiu marcar duas vezes, mas Lucho González e Grafite estavam impedidos. O plano do Santos não mudou na etapa final, mas com o Furacão mais presente em seu campo de defesa, os visitantes tiveram dificuldade para criar mais chances.





No primeiro tempo, quando o Santos já vencia por 2 a 0, os paranaenses reclamaram com razão de pênalti de Lucas Veríssimo. A bola bateu no braço do zagueiro dentro da área, mas a arbitragem ignorou.





Atlético-PR e Santos voltam a campo na próxima quarta-feira. Os paranaenses jogam mais cedo, às 19h30, contra o Atlético-MG, no estádio Independência. Os paulistas encaram o Palmeiras, na Vila Belmiro, às 21h45.