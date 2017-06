Manaus empata com Nacional e conquista título inédito do Campeonato Amazonense

De forma cirúrgica, como se disputasse a competição estadual pela 103ª vez, o Manaus mostrou sua força ao enfrentar o centenário Nacional. Após empate em 1 a 1, neste sábado, na Arena da Amazônia, no jogo de volta, conquistou o título inédito em quatro anos de existência. O empate favoreceu porque tinha vencido o primeiro duelo por 1 a 0. Negueba marcou de falta para o Gavião e Jefferson Siqueira descontou no final da partida.





As duas equipes representarão o Amazonas na Copa do Brasil e Série D do próximo ano. Mas o Manaus, com o título, representará o estado, também, na fase de grupo da Copa Verde.





O Nacional tentava usar as bolas aéreas como arma nos primeiros minutos, mas, curiosamente, foi o Manaus que levou perigo dessa forma. Aos 7, Negueba cobrou falta no segundo pau, Binho apareceu livre e cabeceou torto. O jogo era bom, tanto que dez minutos depois Peter caiu dentro da área, e Ivan da Silva Guimarães Júnior marcou pênalti. Alexsandro pegou a bola e cobrou a penalidade, mas na trave esquerda de Jonathan, que até acertou o canto, mas nem precisou defender.





A bola pune, e dessa vez veio a cavalo. Aos 22, novamente em cobrança de falta de Negueba, o Gavião abriu o placar. Dessa vez, o lateral bateu direto para o gol, a bola quicou antes e enganou Valverde, que falhou feio: 1 a 0. Com o placar adverso, Bernardes não tinha mais nada a perder. Resultado: ainda na metade do primeiro tempo, sacou o volante Mael e colocou em campo veloz Jackie Chan. Mas nada que mudasse o cenário do tempo inicial, que terminou mesmo com vantagen parcial do Manaus.





No intervalo, Lana tentou corrigir a inferioridade no meio de campo e sacou Netinho, longe de ter repetido as boas atuações, e colocou Thiaguinho. Em vão. O Naça, precisando do resultado, foi para cima em busca do empate. Aos 5, Charles assustou em chute de fora, mas Jonathan fez boa defesa. Aos 8, mais uma chegada de perigo. Dessa vez Alexsandro bateu falta do canto esquerdo, direto para o gol, e quase surpreendeu Jonathan, que deu um tapinha com a ponta dos dedos e ainda viu a bola bater no travessão antes de sair pela linha lateral. O Nacional seguiu atacando, mas ou esbarrava na falta de pontaria dos atacantes ou na noite inspirada de Jonathan. A solução encontrada por Bernardes foi usar seus reservas. Aos 47, Jeferson Siqueira ainda empatou, mas já era tarde para esboçar qualquer reação. O árbitro apitou o fim de jogo, quase gerou confusão, mas logo apartada. A comemoração tomou do Gavião tomou conta.