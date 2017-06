Marcelo Melo é campeão na Holanda e conquista 25º título de ATP na carreira

O brasileiro Marcelo Melo e o polonês Lukasz Kubot derrotaram o sul-africano Raven Klaasen e o americano Rajeev Ram por 6/4 e 6/3 e se consagraram campeões do ATP 250 de s-Hertogenbosch, na Holanda, neste sábado.





A partida foi equilibrada, mas Melo e Kubot foram melhores nos momentos decisivos e conquistaram uma quebra em cada set para sair de quadra com a vitória. Os campeões não sofreram uma quebra sequer na partida e fecharam logo no primeiro match point, com bom saque do polonês.





Melo e Kubot haviam perdido para justamente para Klaasen/Ram na final do Masters 1000 de Indian Wells, em março. Foi o terceiro título deles na temporada, somando-se aos Masters 1000 de Miami e Madri. Na carreira, o brasileiro já soma 25 títulos na carreira.





- Nós estamos jogando bem. Ganhamos dois Masters 1000 e um perdemos para eles. Vencemos mais um título, estamos felizes em como estamos jogando - afirmou o mineiro na cerimônia de premiação.





Foi a primeira vez na carreira que Marcelo Melo conquistou um título na grama. Ele já havia atingido quatro finais no piso, mas ficou com o vice em todas, incluindo no torneio de Wimbledon, em 2013.





O mineiro é o tenista brasileiro com mais títulos de duplas na carreira, um a frente de Bruno Soares, que disputa a final do ATP 250 de Stuttgart, no domingo. André Sá (11 títulos), Cássio Motta e Carlos Kirmayr (10 títulos) completam o top 5.





Globo Esporte