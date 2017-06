Maria Elisa e Carol Solberg são ouro em Haia; bronze é de Ágatha e Duda

(Foto: Getty Image/FIVB)

Maria Elisa e Carol Solberg conquistaram neste domingo a medalha de ouro da etapa de Haia do Circuito Mundial de vôlei de praia. As brasileiras venceram na decisão a dupla suíça Heidrich/Vergé-Dépré por 2 sets a 0 (21/17 e 21/11). O bronze na competição da Holanda também ficou com o Brasil. Na disputa pelo terceiro lugar, Ágatha e Duda venceram Sarah Pavan e Melissa Humana-Paredes, do Canadá, por 2 sets a 1 (16/21, 21/13 e 15/11).





- Estamos muito felizes. Viemos jogando desde o Country Quota (disputa entre duplas do mesmo país por uma vaga no campeonato), então foi uma semana muito longa para nós. A gente fica até meio confusa, porque é uma mistura de felicidade e cansaço. Mas é sempre bom jogar aqui na Holanda, então vamos comemorar. Agradeço ao nosso time e ao nosso técnico - disse Carol Solberg.





Na partida contra as suíças, as brasileiras dominaram desde o começo. O saque de Maria Elisa e o bloqueio de Carol deram muito trabalho às adversárias, que, no segundo set, tiveram muitas dificuldades com o passe. Após o último ponto, Maria Elisa comemorou inclusive com algumas palavras em holandês.





- Há dois anos um grande amigo meu holandês faleceu. Ele sempre torceu por mim, então tenho um carinho grande por este país, este título eu dedico a ele - disse Maria Elisa.





Esta é a nona etapa da temporada 2017 do Circuito Mundial, sendo a quarta na categoria três estrelas, que distribui 150 mil dólares em prêmios aos atletas. Neste ano os eventos são elencados de uma a cinco estrelas, de acordo com a importância, pontuação e premiação.





Juliana e Carol Horta vencem em Mônaco





O Brasil também subiu no topo do pódio na etapa uma estrela de Mônaco. Única dupla do país no torneio, Juliana e Carol Horta venceram as alemãs Behrens e Schumacher na decisão deste domingo por 2 sets a 1 - parciais de 21/16, 15/21 e 15/13. Formada há menos de dois meses, a dupla conquista um título internacional.





Globo Esporte