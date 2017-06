Melo e Kubot seguem imbatíveis na grama e avançam à final do ATP 500 de Halle

(Foto: Site oficial da ATP)









O brasileiro Marcelo Melo e o polonês Lukasz Kubot derrotaram o francês Fabrice Martin e o espanhol Albert Ramos Viñolas por 6/7(2), 7/6(8) e 10-3 e garantiram vaga na final do ATP 500 de Halle, na Alemanha.





É a quinta final da temporada para Melo e Kubot. Eles vêm de título no ATP 250 de 's-Hertogenbosch, torneio de grama na Holanda. Também foram campeões nos Masters 1000 de Miami e Madri, além do vice em Indian Wells. Em 2017, são a dupla número 1 no ranking e devem aumentar a distância para os vice-líderes Kontinen/Peers, eliminados nas quartas do ATP 500 de Queen's.





Sem quebras no primeiro set, a parcial seria decidida no tie-break. Os adversários foram melhor na devolução e levaram a parcial. Cabeças de chave 1, Melo e Kubot quebraram logo no início do segundo set, mas não conseguiram manter a vantagem. A história foi diferente no segundo tie-break.





O brasileiro e o polonês conseguiram ir melhor nos momentos de pressão e igualaram o jogo. Os favoritos brilharam no match tie-break e garantiram vaga na decisão. No sábado, o mineiro Bruno Soares também tenta a final no ATP 500 de Queen's, em Londres.





Na final, Melo e Kubot aguardam os vencedores do duelo entre os irmãos Alexander e Mischa Zverev, da Alemanha, e a parceria entre o sul-africano Raven Klaasen e o americano Rajeev Ram, cabeças de chave 2. Eles foram campeões na Holanda justamente sobre Klaasen/Ram. A final do torneio alemão será na manhã de domingo.





Globo Esporte