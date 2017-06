Minas vence o Magnus pela Liga Futsal

Foi um verdadeiro teste para cardíaco. Não faltou emoção para quem esteve no ginásio de Três Corações, no interior mineiro, na noite desta sexta-feira (9/6). Supermercados BH/Minas e Magnus Futsal – Athleta entraram em quadra e fizeram um duelo muito equilibrado, válido pela sétima rodada da Liga Nacional de Futsal (LNF) 2017. O primeiro tempo foi de domínio minastenista. A equipe comandada por Paulo César Cardoso marcou três gols e pressionou o adversário. O Magnus Futsal não se intimidou, balançou a rede duas vezes e buscou o empate até o último segundo. Mas os mineiros contavam com Bianchini, que, com grande atuação, garantiu a vitória.





O Supermercados BH/Minas volta a jogar pela LNF no dia 22 de junho, às 20h15, na Arena Minas Tênis Clube, quando enfrenta o Concórdia/Umbro.





O jogo





A partida começou equilibrada. Supermercados BH/Minas e Magnus Futsal – Athleta se alternavam no ataque. Aos poucos, as chances para cada lado foram aparecendo. Pelo lado dos paulistas, a melhor oportunidade nos minutos iniciais veio com Rodrigo. Depois de ótima tabela com o companheiro de equipe, o jogador finalizou para fora. Já pelo Supermercados BH/Minas, Zequinha teve grande chance depois de contra-ataque puxado por Tom, mas o ala finalizou sem força, permitindo a defesa do goleiro adversário. Aos 13, o primeiro gol do jogo. Ciço recebeu passe do lado esquerdo e chutou forte, no ângulo, sem chances para Tiago, deixando os mineiros em vantagem. Três minutos mais tarde, o Supermercados BH/Minas chegou ao segundo gol. Depois de boa troca de passes, Caio recebeu livre e chutou forte, no alto. Ainda no primeiro tempo, o Magnus Futsal colocou em quadra o goleiro-linha. Os paulistas pressionaram muito, mas Caio, aos 19, roubou a bola e chutou para gol, marcando o terceiro dos mineiros.





Na segunda etapa, William teve a chance de marcar o quarto, mas chutou no peito do goleiro Tiago. Na sequência, Pixote, pelo Magnus Futsal, quase marcou de cabeça, mas a bola parou na trave. Aos cinco minutos, João Pedro, do Supermercados BH/Minas, também mandou bola na trave. Aos 10 minutos, o Magnus Futsal marcou com Leandro Lino, que aproveitou o rebote de Bianchini. A pressão da equipe paulista era forte. Com goleiro-linha, o Magnus Futsal diminuiu a vantagem minastenista depois que Gessé marcou contra. O adversário tentou empatar de todas as formas, mas parou na atuação inspirada de Bianchini, que fechou o gol e garantiu a vitória do Supermercados BH/Minas.





Destaques da partida





Escolhidos pelos treinadores adversários, Bianchini, do Supermercados BH/Minas, e Pixote, do Magnus Futsal, foram os destaques do confronto.





“As duas últimas rodadas foram contra os dois últimos finalistas da Liga, e nós fizemos quatro pontos. Foi merecimento nosso. Acho que no segundo tempo a gente sofreu um pouco, mas é isso. No ano passado, a gente criava muito nesse tipo de jogo, mas não pontuávamos. Neste ano, nosso time sofreu. E é assim que se faz um time vencedor. Tem que saber sofrer e pontuar. Agora, temos uma semana de descanso, que também vai ser importante para recuperar alguns jogadores” – fixo Ciço.