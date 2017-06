Oitavas da Libertadores terão Atlético-PR x Santos; veja os confrontos

(Foto: Jorge Adorno/Reuters)

A Conmebol sorteou na noite desta quarta-feira os confrontos das oitavas de final da Libertadores. A próxima fase da competição terá um confronto brasileiro entre Santos e Atlético-PR. O Atlético-MG, melhor equipe da fase de grupos, vai encarar o Jorge Wilstermann, da Bolívia. O Palmeiras pega o Barcelona de Guayaquil. O Grêmio encara o Godoy Cruz, e o Botafogo vai enfrentar o Nacional-URU.





Nas quartas de final, Tricolor gaúcho e Glorioso podem se enfrentar. Outro duelo brasileiro pode ocorrer na próxima fase. Quem avançar do confronto entre Furacão e Peixe vai pegar o vencedor de Palmeiras x Barcelona de Guayaquil. No caminho do Galo estão Guaraní-PAR ou River Plate e só enfrentará um compatriota em uma possível decisão.





As partidas de ida estão marcadas para os dias 4, 5 e 6 de julho. Os classificados às quartas só serão conhecidos no mês seguinte, nos dias 8, 9 e 10 de agosto. Os clubes argentinos ainda tentam postergar os duelos para agosto. Eles alegam que foram prejudicados pela greve dos jogadores no país no início do ano e, caso o atual calendário seja mantido, os jogos de ida seriam disputados no período de férias do Campeonato Argentino. No entanto, é pouco provável que a Conmebol atenda a solicitação.





As finais estão marcadas para os dias 22 e 29 de novembro. Todas as equipes brasileiras decidirão os confrontos das oitavas de final em casa, com exceção do Atlético-PR.





CONFRONTOS DAS OITAVAS





Guaraní-PAR x River Plate

Jorge Wilstermann x Atlético-MG

The Strongest x Lanús

Emelec x San Lorenzo

Atlético-PR x Santos

Barcelona de Guayaquil x Palmeiras

Nacional-URU x Botafogo

Grêmio x Godoy Cruz





CRUZAMENTOS





Quartas de final

JOGO A: (Guaraní-PAR x River Plate) X (Jorge Wilstermann x Atlético-MG)

JOGO B: (The Strongest x Lanús) X (Emelec x San Lorenzo)

JOGO C: (Atlético-PR x Santos) X (Barcelona de Guayaquil x Palmeiras)

JOGO D: (Nacional-URU x Botafogo) X (Grêmio x Godoy Cruz)





Semifinal

Vencedor do JOGO A x Vencedor do jogo B

Vencedor do JOGO C x Vencedor do jogo D





O sorteio foi usado pela primeira vez pela Conmebol. Antes, a entidade definia os confrontos com base na campanha da fase de grupos. O melhor primeiro colocado enfrentava o pior segundo, e assim por diante. Nesta edição, o desempenho decidirá apenas a ordem das partidas. Dono da melhor campanha, o Atlético-MG mandará o segundo jogo até uma possível final. Terceiro melhor, o Grêmio só não decidirá em Porto Alegre em uma hipotética decisão e caso enfrente o Galo ou o Lanús. Equipes do mesmo país poderão se enfrentar na decisão. É bom lembrar que a final não considera o gol marcado fora de casa como um critério de desempate.





Equipes do mesmo país poderão se enfrentar em qualquer fase do torneio. É bom lembrar que a final não considera o gol marcado fora de casa como um critério de desempate. Os 16 times classificados poderão fazer até três substituições entre os 30 jogadores inscritos na Libertadores na fase de grupos. Depois, os clubes poderão fazer outras três alterações na semifinal.





O Brasil busca reconquistar o título após quatro anos. A última taça da Libertadores erguida por uma equipe brasileira foi em 2013, pelo Atlético-MG. O futebol brasileiro também tenta não ficar fora da final pelo quarto ano seguido. O último representante na final foi justamente o Galo. O Brasil não fica tantas vezes fora de uma decisão desde o período entre 1985 e 1991.





Globo Esporte