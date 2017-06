Palmeiras tem sete dias para fechar negócio e inscrever Diego Souza na Libertadores

(Foto: Marlon Costa / Pernambuco Press)

O Palmeiras tem uma data-limite para fechar a contratação de Diego Souza, do Sport. O prazo é o encerramento das inscrições para as oitavas de final da Libertadores, prioridade da comissão técnica. A diretoria tem sete dias para concluir a negociação com o clube pernambucano e enviar a documentação para a Conmebol.





Conforme o regulamento do torneio sul-americano, o clube precisa enviar até 48 horas antes do primeiro jogo do mata-mata suas eventuais substituições na lista inicial de 30 jogadores inscritos – com a mudança da semana passada, agora são permitidas seis trocas no total. Ou seja, como a partida de ida contra o Barcelona de Guayaquil, no Equador, será na quarta-feira que vem, o Palmeiras precisaria ter a situação de Diego Souza regularizada até segunda-feira. A Confederação Brasileira de Futebol aceita registros diariamente até as 19h (de Brasília).





Na última segunda-feira, as conversas entre as partes avançaram, embora a posição oficial por parte do presidente do Sport, Arnaldo Barros, tenha sido diferente. Nos bastidores, pessoas ligadas à diretoria já admitem ser "difícil segurar" o jogador, pois teria sido oferecido "muito dinheiro".





O meia-atacante de 32 anos, que tem contrato com o Sport até dezembro de 2018 e disputa a final do Campeonato Pernambucano nesta quarta-feira, é o nome da vez no Palmeiras porque Cuca quer alguém par a Libertadores com mobilidade fora da área e capaz de atuar como falso 9. O jogador vem sendo testado na seleção brasileira justamente nessa função.





Para o Campeonato Brasileiro, Diego Souza também não seria problema. O camisa 87 tem cinco partidas pelo Sport, uma a menos do que o limite para defender outro time na competição nacional – regra que recentemente decretou de vez o fim da negociação por Richarlison.





Globo Esporte