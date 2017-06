Paulistas decepcionam e são eliminados da série D do Campeonato Brasileiro

(Foto: Gazeta Press)

Os clubes paulistas não se deram bem na última rodada da primeira fase da série D do Campeonato Brasileiro. Em decisão dos times que avançam na competição, Portuguesa, XV de Piracicaba, Ituano e Red Bull não venceram seus jogos e ficaram pelo caminho.





Já com a vaga garantida, o São Bernardo fez a lição de casa e venceu o Novo Hamburgo por 2 a 1. Atual campeão gaúcho, o Novo ficou em último colocado no grupo A16 e ficou pelo caminho.





Quem não foi bem em sua chave foi a Portuguesa, que perdeu para a Desportiva-ES por 1 a 0 e foi eliminada. A Lusa fechou a série D na lanterna do grupo A13 com 7 pontos. Quem também ficou em último em seu grupo foi o Audax, que somou apenas um ponto no grupo A12.





Ainda com chances de classificação, o Ituano perdeu para o São José-RS por 1 a 0, fora de casa, e ficou em terceiro lugar. Jogando em Campinas, o Red Bull perdeu para o Espírito Santos por 1 a 0 e deu adeus a competição. O XV venceu o São Paulo-RS por 4 a 3, fora de casa, mas não avançou na série D.





Próxima fase





A segunda fase também já está definida após a última rodada rodada. Mesmo em segundo lugar em suas chaves, Desportiva e Inter de Lages não avançam na competição por serem os piores segundos colocados. Confira com ficou a próxima fase. Lembrando que as equipes a esquerda desta relação fazem a segunda partida em casa.





Atlético-AC x São Raimundo-PA

Gurupi-TO x Princesa do Solimões-AM

Rio Branco-AC x Altos-PI

Santos-AP x São Francisco-PA

Guarany-CE x Parnahyba-PI

Globo-RN x Maranhão-MA

Juazeirense-BA x Campinense-PB

Fluminense-BA x Sousa-PB

América-RN x Comercial-MS

Ceilândia-DF x Jacobina-BA

União-MT x URT-MG

Portuguesa-RJ x Aparecidense-GO

Boavista-RJ x Espírito Santo-ES

Operário-PR x Villa Nova-MG

São Bernardo-SP x Metropolitano-SC

São José-RS x Brusque-SC