Presidente do Real Madrid obriga escalação de Vinicius Júnior no Flamengo, diz jornal

(Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

O Real Madrid estaria obrigando o Flamengo a escalar Vinícius Junior em todos os jogos que o atacante estiver disponível. Pelo menos foi o que informou o jornal espanhol Sport nesta semana, que disse que o atleta “joga por decreto" na equipe brasileira.





O Rubro-Negro negociou o jovem de 16 anos com o Real Madrid por 45 milhões de euros, cerca de R$ 165 milhões, sendo que o Vinícius Junior deve se apresentar na Espanha apenas em 2018.





Na reportagem do diário local, o presidente do clube espanhol, Florentino Pérez, colocou uma cláusula na negociação afirmando que o atacante deve estar em campo sempre que estiver à disposição. O jornal questiona a ausência de Vinícius na final da Copa do Brasil Sub-20 e afirma que o mandatário merengue “pouco se importa” se o atacante estiver queimando etapas no seu processo de formação.





Por outro lado, o diário Sport afirma que “no vestiário do Flamengo começam a aparecer vozes discordantes sobre sua atuação obrigatória”. Neste domingo (25), o Flamengo joga fora de casa contra o Bahia.