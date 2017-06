Rio de Janeiro sedia 1ª Maratona da Diversidade no Parque Madureira

O dia 9 de agosto será dedicado a solidariedade unido ao bem estar e qualidade de vida. A cidade do Rio de Janeiro receberá a 1ª Maratona da Diversidade, no Parque Madureira. O evento será realizado das 9h às 18h.





A prova tem como objetivo ajudar a instituição Casa de Apoio à Criança com Câncer São Vicente de Paulo (CACCSVP) e ao Projeto Diga não a Fome. De acordo com a organização do evento, a maratona também incentivará o esporte, a geração de novos empregos, oportunidade de relacionamento entre as pessoas e motivar o interesse dos visitantes na prática de exercício físico.





A maratona será dividida em corrida e caminhada, cada prova com um percurso de 7 km, e os visitantes poderão dispor de academias, personal, venda de produtos e serviços do segmento fitness, palanque para fotos e kits da maratona. Alguns atletas se apresentarão no palco com dicas de alimentação e performances de academias.





As inscrições podem ser feitas pelo site https://sites.minhasinscricoes.com.br/1maratonadadiversidadesolidariedadehumana . O valor do kit está embutido no momento que os interessados adquirirem sua inscrição.





Serviço

1ª Maratona da Diversidade

Data: 09 de agosto de 2017

Onde: Parque Madureira

Endereço: Rua Parque Madureira, s/n, bairro Madureira, Rio de Janeiro (RJ)

Valor: R$ 80 (primeiro lote) e R$ 100 (segundo lote)