Rodrigo Baptista corre a quinta etapa da Pirelli World Challenge de olho na vice-liderança

O piloto paulistano Rodrigo Baptista, da equipe Flying Lizard Motorsport, compete neste fim de semana na quinta etapa da categoria GTS na Pirelli World Challenge (PWC). A prova será realizada no circuito Road America, em Elkhart Lake, em Wisconsin (EUA), um dos mais longos da competição norte-americana de carros de turismo, com a extensão de 6,5km e um total de 14 curvas. A apenas dez pontos do segundo colocado, Digo entra na pista motivado com a possibilidade de chegar a vice-liderança.

Em oito corridas realizadas, de um total de 18, Rodrigo Baptista está no top 3 da classificação, com 117 pontos, atrás apenas do líder Lawson Aschenbach, com 173, e de Martin Barkey, com 127. O atleta chega a Wisconsin embalado após um fim de semana perfeito na etapa passada, a de Lime Rock Park, em Connecticut (EUA), realizada no fim de maio. Na ocasião, Digo venceu as duas corridas disputadas, somando 50 pontos em 51 possíveis. Apenas o ponto de bonificação pela pole position não foi alcançado pelo piloto brasileiro.





"Fiz meu primeiro teste nesta quinta-feira e acho que é a maior pista que andei até hoje na PWC. Bem comprida, com bastante sobe e desce e curvas de todos os tipos. É um circuito legal de pilotar e completo, e pelo treino ainda não consigo saber se estamos com um carro bom ou não, mas tudo me leva a crer que minha Porsche se adaptará aqui em relação aos adversários. Minha Cayman GT4 Clubsport MR está com um bom acerto e por isso espero que dê tudo certo", define Rodrigo Baptista.





Após dois dias de testes e treinamentos oficiais no Road America, nesta quinta (22) e sexta-feira (23), o atleta do HTPro Team terá o treino qualificatório na manhã de sábado (24), às 11h20 (horário de Brasília), e a corrida 1 no fim de tarde, às 19h45 (horário de Brasília). A segunda disputa será na tarde do domingo, a partir das 16h45 (horário de Brasília).





