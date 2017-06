Santa Cruz encaminha proposta para Marcelo Cabo, ex-Atlético-GO

(Foto: Marcello Dantas/O Popular)

Mal anunciou a saída do técnico Vinícius Eutrópio, o Santa Cruz não quer perder tempo em busca do seu novo comandante. E já tem um nome preferido: o de Marcelo Cabo, ex-Atlético-GO. A cúpula do Tricolor do Arruda entrou em contando com Cabo e encaminhou uma proposta. As tratativas entre as duas partes já começaram.





Segundo informações, Marcelo Cabo teria de se readequar à realidade financeira do Santa Cruz. Caso aceite a proposta, o salário dele seria menor em relação ao que ele ganhava no Atlético-GO.





Marcelo Cabo deixou o Atlético-GO após perder de 3 a 0 para o Bahia, pela Série A. Marcelo treinou o clube em 60 jogos, com 28 vitórias, 16 empates e 16 derrotas. Foi sob seu comando que o Dragão conquistou a Série B do ano passado.





Além dele, a diretoria do Santa Cruz também trabalha com outros dois nomes: Marcelo Martelotte e Dado Cavalcanti. Marcelo comandou o clube duas vezes, foi campeão pernambucano pelo Tricolor em 2013 e depois voltou em 2015, quando foi vice-campeão da Série B e conseguiu o acesso. Já Dado Cavalcanti comandou o Santa em 2010 e seu último trabalho foi no Náutico, de onde saiu no início deste ano.