Santos e Corinthians saem na frente na segunda fase do Brasileiro Feminino

(Foto: Lucas Tannuri/Divulgação)

As equipes femininas do Santos e Corinthians saíram na frente na segunda fase do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. Em partidas realizadas nessa quinta-feira (15), as Sereias venceram o Audax por 3 a 0, fora de casa, e o Timão bateu a Ferroviária por 2 a 1, em Araraquara.





Nos outros confrontos desta fase, o Flamengo empatou com o Iranduba por 2 a 2 e agora decidirão a vaga no dia 21 (quarta-feira), na Arena da Amazônia, em Manaus. Já o Kindermann perdeu para o Rio Preto em casa por 2 a 1, e agora leva a decisão para São José do Rio Preto, também no dia 21. Os vencedores das partidas avançam para a semifinal.





Confira a próxima rodada:





21/06 (quarta-feira)





15h

Rio Preto-SP x Kindermann-SC





17h

Santos x Audax-SP





21h

Iranduba-AM x Flamengo





22/06 (quinta-feira)





18h15

Corinthians x Ferroviária





Lusa lidera grupo na segunda divisão





A série A2 do Brasileiro Feminino também está a todo vapor. Nessa quarta-feira (16), as mulheres entraram em campo pela 5ª rodada, que foi marcada por três goleadas. O Tiradentes-PI venceu o Mixto-MT por 5 a 1, o Viana-MA venceu o Náutico-PE por 4 a 0 e o Caucaia-CE venceu o UDA-AL por 4 a 1.





A Portuguesa também fez bonito na rodada e venceu o Cresspom, do Distrito Federal por 2 a 1, em casa. A Lusa lidera o grupo 2 com 13 pontos, seguido pelo time de Brasília com 12. Logo em seguida, Aliança-GO, Caucaia-CE e Centro Olímpico estão empatados com 7 pontos.





No grupo A, a liderança está com o Pinheirense-PA com 11 pontos, seguido pelo Viana com 10 pontos, além da Tuna Luso-PA e Tiradentes empatados com 9 pontos.





Confira a próxima rodada do Brasileiro Feminino Série A2





21/06 (quarta-feira)





15h

Náutico x Pinheirense

Cresspom x Centro Olímpico-SP





16h

Tuna Luso x Duque de Caxias-RJ

UDA x Portuguesa





17h

Mixto x Viana





19h30

Aliança-GO x América-MG

Botafogo-PB x Caucaia





22/06 (quinta-feira)





20h15

JV Lideral-MA x Tiradentes