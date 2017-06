Santos irá notificar Barcelona e Fifa por assédio a Lucas Lima

(Foto: Rodrigo Gazzanel/Futura Press)

O Santos irá notificar o Barcelona e a Fifa para denunciar aliciamento do clube espanhol ao meia Lucas Lima, que já acertou com a equipe catalã uma transferência que será concretizada em janeiro do ano que vem.





A diretoria alvinegra entende que os espanhois desrespeitaram o regulamento da Fifa, que veda a aproximação de um clube a um atleta antes dos últimos seis meses de contrato deste jogador – período que, no caso de Lucas Lima, só terá início em 1º de julho.





Barcelona e Santos já se enfrentam em uma briga semelhante a essa na Fifa por causa de Neymar – aliás, é o pai do principal astro da Seleção o responsável por essa ponte entre Lucas Lima, que tem sua carreira gerenciada por uma empresa da família do atacante, e os catalães.





Assim como no caso atual, o Santos entende que o Barcelona assediou Neymar antes do período permitido. O atacante assinou um contrato com o clube espanhol em novembro de 2011, quando seu vínculo com a equipe brasileira se estenderia ainda até julho de 2014 – Neymar acabou se transferindo no meio de 2013, com a anuência do Santos que, à época, desconhecia os acordos assinados entre o jogador e o Barcelona.





Lucas Lima anunciou que irá se transferir ao Barcelona em uma roda de pôquer na última quarta-feira em que estavam presentes cerca de 50 pessoas, entre elas Neymar, amigo pessoal do meia santista.





O Santos é dono de apenas 10% dos direitos econômicos do jogador, e não receberá nada pela transferência ao Barcelona. O restante dos direitos é do fundo Doyen (80%) e do empresário Edson Khodor (10%). A saída do meia ao fim do contrato gerará uma multa de R$ 8 milhões ao clube, a ser paga à Doyen. O Santos discute a validade desse acordo na Justiça.





Globo Esporte