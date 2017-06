São Bento e Botafogo empatam jogo quente e embolam grupo no Brasileiro

(Foto: Rogério Moroti/Divulgação)

Botafogo e São Bento fizeram um jogo movimentado e quente na noite de segunda-feira (12), pela quinta rodada da série C do Campeonato Brasileiro. O empate de 0 a 0 refletiu o bom desempenho das duas equipes na competição e o equilíbrio dentro de campo no Estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba (SP).





O primeiro tempo foi dominado pelo São Bento, que fez valer o mando de campo. Anderson Cavalo acertou a trave em chute rasteiro, e em seguida obrigou Neneca a fazer boa defesa, em chute de fora da grande área. Fábio Bahia e Maicon também assustaram os visitantes.





No segundo tempo, a partida foi toda do Botafogo, aproveitando o cansaço do time da casa. Edno conseguiu assustar por duas vezes o goleiro Rodrigo Viana, que precisou fazer boas intervenções para o placar não ser inaugurado. O São Bento se postou no contra-ataque, mas o placar zerado permaneceu até o final.





Grupo embolado





O resultado deixou as duas equipes com oito pontos no grupo B do Brasileiro, empatados com Tupi, Ypiranga e Bragantino. O Botafogo subiu para a vice-liderança por ter o saldo de gols melhor que os adversários. O time de Sorocaba permaneceu na sexta colocação.





Na próxima rodada. o São Bento visita o Joinville, no domingo, às 15h. No mesmo dia, às 16h, o Botafogo recebe o Macaé, no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto.