São Carlos realiza peneira para garotos entre 16 e 14 anos

(Foto: Rovanir Frias/São Carlos)

O São Carlos, junto o seu departamento de futebol amador, irá avaliar garotos nascidos entre os anos de 2001 e 2003. A iniciativa é para reforçar as categorias de base do clube do interior de São Paulo.





Os interessados devem levar o próprio material de treino, um documento oficial com foto e um atestado médico, liberando para as atividades físicas, com data de até meses do dia realizado. As inscrições serão feitas no dia da avaliação.





Os atletas nascidos em 2003 devem comparecer ao CT São Carlos (Paulistinha), anexo à Universidade Federal de São Carlos, no dia 5 de julho (quarta-feira), às 15h. No dia 6, no mesmo horário e local, será a vez dos garotos nascidos em 2001 e 2002.