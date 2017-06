Secretária-geral: Fifa está "refletindo" sobre futuro da Copa das Confederações

A cúpula da Fifa concluiu, durante o último congresso da entidade em maio, que a Copa das Confederações dificilmente terá mais alguma edição após a realização do torneio deste ano na Rússia. Por uma série de fatores, incluindo a mudança do calendário para a Copa do Mundo de 2022 no Catar, o mais provável é que a competição deixe de ser organizada. Porém, a entidade ainda não divulgou sua decisão final e, segundo a secretária-geral Fatma Samoura, a resposta não sairá agora.





- Queremos focar na edição atual. Estamos refletindo na Fifa sobre o futuro não só da Copa das Confederações, mas de outros campeonatos de jovens. A Copa de 2022 será no fim do ano, mas nenhuma decisão foi tomada. Não podemos comentar isso agora - afirmou a senegalesa.





Apesar da falta de confirmação da Fifa, há um clima de despedida no ambiente do torneio. Até o técnico da Rússia, Stanislav Cherchesov, comentou sobre o possível fim do torneio ao responder uma pergunta sobre a estreia da seleção da casa contra a Nova Zelândia, neste sábado, em São Petersburgo. Como assumiu a equipe após a Euro, o treinador só comandou a Rússia em amistosos e fará sua estreia em partidas oficiais na Copa das Confederações.





– Entendo que essa é a primeira vez que jogamos este torneio, e talvez seja a última, mas eu me sinto do mesmo jeito - disse.





Globo Esporte