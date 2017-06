Venezuela vence Uruguai nos pênaltis e vai atrás de título inédito no Mundial Sub-20

A seleção sub-20 da Venezuela segue surpreendendo e agora vai em busca do maior título da história do futebol local. Após se destacar no Sul-Americano do Equador, a Vinotinto eliminou o Uruguai de forma dramática, nos pênaltis, e avançou à decisão do Mundial da categoria. Após empate em 1 a 1 no tempo normal, sendo que a Celeste vencia até os acréscimos da etapa final, os venezuelanos levaram a melhor nas cobranças de pênaltis por 4 a 3.





Agora, a seleção vinotinto vai encarar a Inglaterra, que também se classificou de forma inédita para a decisão ao vencer a Itália de virada por 3 a 1 - Orsolini abriu o placar para a Azzurra, mas Solanke (duas vezes) e Lookman garantiram a virada para os britânicos. A final do Mundial Sub-20 será domingo, em Suwon. Já o Uruguai, campeão sul-americano em fevereiro ao superar justamente a Venezuela, segue na Coreia do Sul para a disputa de terceiro lugar.





O Uruguai saiu na frente aos quatro do segundo tempo, com Nico de La Cruz, do Liverpool-URU, de pênalti (que foi assinalado apenas com auxílio do vídeo). A Venezuela foi buscar a reação apenas nos acréscimos e chegou ao empate com um jogador que saiu do banco: Samuel Sosa, do Deportivo Táchira, de falta. Nos pênaltis, Soteldo errou pelo lado venezuelano, mas José Luiz Rodríguez e o próprio Nico de La Cruz falharam pela Celeste, dando a vaga na final para a Vinotinto.