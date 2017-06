Vinícius sai do banco, marca no fim, Juventude vence Criciúma e lidera a Série B 2017

Não foi uma partida de muitos atrativos técnicos, longe disso. Mas o Juventude venceu o Criciúma por 1 a 0 na superação na noite desta terça-feira, com gol no fim do zagueiro Vinícius, e assumiu a liderança isolada da Série B do Campeonato Brasileiro. Após cinco rodadas, o time de Caxias do Sul ainda comemora a invencibilidade na competição. Já o Criciúma segue sem vencer e volta para a lanterna.





Vinicius saiu do banco de reservas para fazer o gol que colocou o Juventude na liderança do Campeonato Brasileiro da Série B. Aos 41 minutos do segundo tempo, o zagueiro mandou de cabeça para o fundo das redes.





O Ju soma mais três pontos e chega aos 11, na liderança isolada da Série B. O Tigre fica com apenas um, na 20ª e última posição. Na próxima sexta-feira, o Criciúma abre a sexta rodada em casa, contra o CRB, às 19h15. O Juventude entra em campo no sábado, às 16h30, contra o Boa, em Minas Gerais.





O Criciúma ainda não conheceu o sabor da vitória na Série B do Campeonato Brasileiro de 2017. O time do Sul de Santa Catarina soma quatro derrotas e um empate na competição nacional. Em função do fraco desempenho, o Tricolor tem um ponto e está na lanterna.





Por outro lado, o Juventude não sabe o que é ser derrotado nesta Série B do Campeonato Brasileiro. Em cinco rodadas, o time comandado por Gilmar Dal Pozzo tem três vitórias e dois empates. Com os 11 pontos somados, o Verdão assumiu a liderança da competição. Os gaúchos tem 100% de aproveitamento dentro do Alfredo Jaconi.





Enquanto o Juventude praticamente repetiu a equipe que começou no empate contra o Inter, na rodada passada, Luiz Carlos Winck optou por colocar o zagueiro Diego Giaretta na lateral esquerda. Com o frio da serra gaúcha, o jogo só foi esquentar depois dos 15 minutos. Aos 19, Tiago Marques fez fila pelo lado esquerdo, mas foi desarmado na entrada da área. A bola respingou, Juninho deu um toque à frente, mas muito forte. Luiz se atirou em seus pés para segurar firme.





Aos 26, Fabinho Alves cruzou da esquerda, Zé Roberto cabeceou fraco, mas o suficiente para tirar Matheus da jogada. Então, Domingues apareceu em cima da linha para evitar o gol catarinense. No lance, o zagueiro Ruan dividiu pelo alto com Zé Roberto, o atacante levou a pior, mas não teve maiores problemas para voltar à partida. Na sequência, Ramon avançou pela esquerda e tentou o cruzamento para a área. A bola bateu no braço do zagueiro do Criciúma, porém, o árbitro Francisco Carlos Nascimento disse que não houve pênalti.





Os times foram para o intervalo com a missão de se tornarem mais agressivos no segundo tempo. E o Juventude assustou logo aos dois minutos. Em contra-ataque, Leílson deixou Juninho na boa para chutar cruzado. Mas o tiro saiu muito aberto, à direita de Luiz. O Criciúma respondeu aos oito, em chute de Alex Maranhão que Matheus segurou firme.





Em seguida, Jocinei avançou pela esquerda, puxou para o meio e chutou alto, no ângulo, mas sem muita força. Matheus não teve muito trabalho para saltar e agarrar a bola. E se estava difícil por baixo, o Juventude resolveu por cima. Aos 41, Wallacer cobrou escanteio da direita, e Vinícius nem precisou pular para testar com precisão. A bola ainda tocou o travessão antes de entrar. Foi o gol do desafogo. E da liderança da Série B!





