Warriors ou Cavaliers: quem ganha a terceira final seguida na NBA?

A esperada final da temporada 2016/2017 se aproxima e promete movimentar a rotina de quem é fã do basquete americano e entende de apostas esportivas. Está tudo encaminhado para que, a partir de 1º de junho, os favoritos Golden StateWarriors e Cleveland Cavaliers reeditem o mesmo confronto que decidiu as duas edições anteriores.





O feito inédito de uma mesma final da NBA se repetir pela terceira temporada consecutiva já dá uma ideia de como a decisão será histórica e esquentará as apostas no basquete . É acirrada, pois juntará novamente estrelas de alto nível do basquete mundial para uma espécie de desempate. O Warriors foi campeão há dois anos diante do Cavaliers, que bateu o rival no ano passado.





Quem chega melhor para as finais da NBA?





Os dois times confirmaram o favoritismo desde o começo da atual edição. Porém, com um desempenho superior, o Golden StateWarriors é a equipe que chega sobrando. Era o esperado após a contratação do astro Kevin Durant. Na temporada regular, teve a melhor campanha geral, com 67 vitórias e apenas 15 derrotas. Resultado: mais um título da Conferência Oeste.





Um grande feito estava reservado para a pós-temporada. Foram 12 vitórias consecutivas para chegar à final, superando as 11 do Los Angeles Lakers nos playoffs de 1989 e 2001. O Warriors varreu (vitórias por 4 a 0 em cada série) Portland Trail Blazers, Utah Jazz e San Antonio Spurs.





Na Conferência Leste, o Cleveland Cavaliers não foi tão dominante na temporada regular como em anos anteriores. Ficou em segundo lugar, com 51 vitórias e 31 derrotas, atrás do Boston Celtics. Nos playoffs, o time liderado por LeBron James engrenou. Varreu Indiana Pacers e Toronto Raptors e, quando parecia se encaminhar também para o recorde de 12 vitórias, perdeu uma partida para o Boston Celtics na final de conferência.





Quem pode desequilibrar na decisão?





É justamente o fato de ter reencontrado uma derrota após uma série invicto que acende o sinal amarelo no Cleveland. E foi diante de um Boston Celtics de quem já não se esperava mais nada, até porque estava sem sua principal estrela, Isaiah Thomas, que sofreu uma lesão no quadril ainda no jogo 3 da decisão, ficando fora de 2 partidas.





Por outro lado, o Golden State chega com maior tempo de descanso - sua última partida foi em 22 de maio, na vitória derradeira contra o Spurs, na final do Oeste. A estrela do time, Kevin Durant, tem nomes de peso para dividir a responsabilidade, como Stephen Curry, KlayThompson e Draymond Green. Aliando isso à sequência invicta e ao fato de jogar as duas primeiras partidas da final em casa, o Warriors é o favorito para as apostas esportivas na arrancada da decisão. A vitória da equipe do Oeste no jogo 1 tem odds de 1.333, contra 3.5 para vitória do Cleveland.





Embora a estrela LeBron James tenha tido um desempenho inferior nos jogos 3 e 4 da final da Conferência Leste, sempre cresce na hora decisiva. Por ter menos estrelas para dividir o peso da final - uma exceção é o habilidoso Kyrie Irving -, LeBron é uma boa aposta para a escolha de MVP das finais - já que, na temporada regular o nome em destaque é Russell Westbrook, que carregou o Oklahoma City Thunder nas costas na temporada regular. Por isso, é sempre bom considerar o poder de reação do Cavaliers quando se trata de título, visto no ano passado quando virou a série para ser campeão.





Apesar disso, a qualidade da equipe do Oeste a põe como favorita a ponto das odds na marca serem de 1.417 em caso de título, enquanto os odds do Cleveland está em 3.00.





E aí, vai fazer sua aposta na decisão do basquete? Quem será o campeão da NBA desta temporada?