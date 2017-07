Ajax confirma que Abdelhak Nouri sofreu danos cerebrais permanentes

Nesta quinta-feira, o Ajax emitiu uma nota oficial com má notícias em relação ao quadro clínico de Abdelhak Nouri, de 20 anos. Segundo o clube, o jogador sofreu danos cerebrais severos e permanentes após ter sofrido um mal súbito durante amistoso de pré-temporada no último sábado. Na segunda, os holandeses declaravam que o jovem atleta estava "fora de perigo imediato" e não tinha problemas de coração.





Nos últimos dias, o caso de Nouri ganhou comoção no mundo do futebol. Jogadores e torcedores enviaram mensagens de apoio ao atleta em uma campanha feita na internet. O meia estreou em setembro pelo Ajax, em partida pela Copa da Holanda.





- Essa é a pior mensagem possível. É terrível. Nós sentimos muito pelos pais, irmãos e outros parentes. O sofrimento deles é impossível de descrever - afirmou Edwin Van der Sar, ex-goleiro e atual CEO do Ajax.





O lance fatídico aconteceu durante uma jogada ofensiva do Ajax, aos 26 minutos da etapa final, Nouri se afastou dos outros jogadores e se deitou no campo. Um dos seus companheiros sinalizou para o árbitro, que paralisou a partida e verificou o estado do jogador. O médico foi chamado a campo, enquanto atletas das duas equipes já cercavam o jovem preocupados. Uma ambulância entrou em campo e prestou os primeiros socorros, até estabilizar as condições do jovem.





Denotada a gravidade do caso, um helicóptero foi acionado para levar o atleta até o hospital mais próximo. Em seu Twitter oficial, o Ajax afirmou que Abdelhak Nouri se encontrava com "pulso cardíaco" e, dormindo, foi conduzido para ser hospitalizado. A causa do mal estar teria sido uma "arritmia severa".





Logo após o incidente, o árbitro suspendeu o jogo, e os torcedores foram convidados a se retirarem do estádio. Em campo, companheiros e adversários demonstravam perplexidade com o caso. Alguns começaram a rezar pelo colega de trabalho.





Globo Esporte