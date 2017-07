Após 10 anos de Liverpool, Lucas Leiva está a caminho da Lazio

Lucas Leiva está a caminho da Lazio. O jornalista Gianluca Di Marzio noticiou nesta sexta-feira que o clube de Roma acertou com o Liverpool a transferência do brasileiro de 30 anos. O volante chegaria para a vaga de Biglia, que foi vendido ao Milan. Segundo o jornal britânico “The Guardian”, o valor da negociação gira na casa de £ 5 milhões (R$ 20,7 milhões).





O brasileiro tem mais um ano de contrato, ou seja, se não for vendido nesta janela, poderá sair de graça do Liverpool. Na última temporada, Lucas completou uma década de Reds e recebeu homenagens do clube, dos torcedores e de colegas de equipe. Na última quarta, ele foi titular em um amistoso preparatório para a temporada 2017/18. Em maio, o Grêmio mostrou interesse em sua contratação, mas o negócio não foi para frente.





Lucas Leiva chegou à Inglaterra em 2007 ao ser negociado por £ 5 milhões (R$ 20,7 milhões, na cotação atual) pelo Grêmio. Em 10 anos, ele disputou 346 partidas e marcou sete gols. Pelos Reds, o volante levantou a Copa da Liga Inglesa de 2011/12.





Globo Esporte