Após ano na reserva, Alisson celebra vaga de titular na Roma: "Minha chance chegou"

Com a saída de Szczesny, Alisson está confirmado como o goleiro titular da Roma nesta temporada. Em entrevista ao site oficial do clube italiano, publicada nesta terça-feira, o arqueiro definiu o próximo ano como importante. Em seus 12 primeiros meses na Bota, Alisson atuou apenas na Copa da Itália e na Liga Europa. De olho em uma vaga na seleção brasileira para a Copa do Mundo, o goleiro mostrou confiança e comentou a rotina de treinos na capital italiana.





- É um ano importante para mim. Minha chance chegou, o clube e os torcedores têm mostrado fé em mim. Eu sempre quero dar meu melhor, pelos meus companheiros e pelos torcedores. (...) Precisa ser assim, na nossa posição, não podemos cometer erros. Então, temos que treinar mais duro que nossos companheiros - disse o jogador de 24 anos.





Apesar de ter atuado em apenas 15 partidas na Itália, Alisson percebeu as diferenças entre o futebol europeu e o brasileiro. Ele afirmou que, mesmo em pouco tempo, absorveu bastante da cultura local dentro do esporte.





- Eu aprendi muito em um ano, eu também mudei minha aproximação um pouco. Savorani (preparador de goleiros da Roma) gosta de trabalhar muito no posicionamento e isto é algo que eu aprecio. O jeito de trabalhar com a bola com os pés também é algo diferente em comparação do Brasil com a Europa





Por fim, o goleiro falou de um compatriota que também teve poucas oportunidades: Gérson. Contratado do Fluminense, o armador de 20 anos vestiu a camisa dos Giallorossi em 11 oportunidades. Alisson ressaltou as dificuldades de adaptação, mas crê no sucesso do menino de Xerém.





- Isso é verdade, tudo muda: o clima, a língua, o estilo de jogo. Mas eu acho que ele é um bom jogador, pronto para aprender e acho que ele pode ser muito bom para a Roma e dar aos fãs o que eles querem.





