Após fim de parceria, CBFS encaminha acerto com Marquinhos Xavier para seleção de futsal

O técnico Marquinhos Xavier deve assumir a seleção masculina de futsal após convite da Confederação Brasileira de Futsal (CBFS). Campeão da América com o Carlos Barbosa em 2017, o treinador é o nome cotado para substituir PC Oliveira, que foi desligado do cargo após o fim da parceria com a CBF. A ideia é que o nome seja anunciado ainda em julho.