Atividades promovem desenvolvimento motor e físico em crianças

Toda atividade física, quando bem ministrada e feita na medida certa, promove inúmeros benefícios. Para as crianças, essas atividades também se tornam fundamentais para o crescimento motor, cognitivo e socioafetivo.





“A escolha da modalidade ideal para os pequenos é essencial para o engajamento da criança e, consequentemente, proporcionar um crescimento saudável físico e psicologicamente”, afirma Anderson Levi, coordenador de Acqua/Kids na Bodytech do Shopping Iguatemi Ribeirão Preto.





No momento da decisão, é fundamental que os pais façam a escolha junto com seus pequenos. Para que isso aconteça da melhor maneira, a primeira dica é conversar com o filho, mostrar todas as opções que ele tem e perguntar qual delas ele se interessa em participar. O próximo passo é experimentar. “É extremamente importante que a criança faça uma aula experimental de cada atividade pretendida antes de realizar a matrícula”, explica Levi.





Visando o desenvolvimento das habilidades motora e física de maneira lúdica e prazerosa, a academia oferece o Plano Super Kids, que é um programa de atividades voltado a crianças a partir dos três anos. Saiba como escolher a melhor atividade desde a infância:





Atividades aquáticas, como a natação





Promove a melhora da coordenação motora e da resistência muscular. Está relacionada à prevenção de doenças respiratórias, ao estímulo do apetite e à melhora do sono. A natação pode ser praticada desde os seis meses de vida. Nesta idade, o bebê deve estar acompanhado pelo seu responsável, o que intensifica o vínculo e a relação de confiança, fundamentais para o desenvolvimento afetivo e controle emocional formados nessa fase da vida.





Atividades de dança, como ballet





São fundamentais para o desenvolvimento da consciência corporal da criança. Estimulam a coordenação motora, aguçam a musicalidade, ritmo e criatividade, além de ensinar a ter disciplina e concentração. Ao contrário do que muitos podem pensar, a dança não é oferecida somente para meninas. Meninos são bem-vindos nessas aulas porque a dança auxilia no desenvolvimento de todos, não importa o gênero!





Atividades de lutas, como judô e capoeira





São excelentes opções de modalidades por trabalharem principalmente o condicionamento físico, postura, agilidade e disciplina. Essas atividades não estimulam a agressão entre as crianças, pelo contrário, elas interferem positivamente no comportamento delas, principalmente em relação à socialização e respeito ao próximo.





Atividades esportivas, como circo e habilidades motoras





Estimulando a expressão e consciência corporais, além da coordenação motora, postura e equilíbrio, as aulas de circo e habilidades motoras são alguns dos diferenciais da Bodytech Ribeirão Preto. Trabalhadas com muita música, arte e atividade física.