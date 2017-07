Atlético-GO demite técnico Doriva após goleada sofrida contra o Sport

(Foto: Marcos Ribolli)





Durou apenas 10 rodadas a passagem do técnico Doriva pelo Atlético-GO. Nesta sexta-feira, o time goiano anunciou a saída do treinador, que somou uma vitória, dois empates e sete derrotas – 16% de aproveitamento – no Campeonato Brasileiro. A gota d’água foi a derrota por 4 a 0 para o Sport, na última quinta-feira.





Doriva é o quarto técnico demitido na Série A desde quarta à noite. Os outros foram Pachequinho, no Coritiba, Roger Machado, no Atlético-MG, e Alexandre Gallo, no Vitória.





O agora ex-técnico do Atlético-GO foi contratado para o lugar de Marcelo Cabo e estreou contra o Cruzeiro, na sexta rodada, quando perdeu por 2 a 0. Na partida seguinte, o Dragão derrotou o Avaí por 3 a 1, na única vitória de Doriva no comando da equipe rubro-negra. No próximo domingo, contra o Botafogo, o time será comandado pelo auxiliar João Paulo Sanches.





Com João Paulo Sanches, o Atlético-GO conquistou a primeira vitória na Série A, na quinta rodada, contra o Ponte Preta – ele dirigiu o time entre a saída de Marcelo Cabo e a chegada de Doriva. A diretoria do Dragão ainda não revelou se vai contratar outro treinador para o restante da temporada. O clube é o lanterna no Brasileirão com apenas oito pontos em 15 rodadas.





Confira o retrospecto de Doriva no Atlético-GO:





Cruzeiro 2 x 0 Atlético-GO

Atlético-GO 3 x 1 Avaí

Atlético-GO 0 x 1 Atlético-PR

Palmeiras 1 x 0 Atlético-GO

Vasco 1 x 0 Atlético-GO

Atlético-GO 1 x 1 Santos

Atlético-GO 1 x 2 Vitória

São Paulo 2 x 2 Atlético-GO

Atlético-GO 1 x 2 Atlético-MG

Sport 4 x 0 Atlético-GO





Globo Esporte