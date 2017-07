Botafogo contrata mais dois jogadores para sequência da série C do Campeonato Brasileiro

(Foto: Lucas Manaf/Divulgação)

O Botafogo de Ribeirão Preto contratou mais dois jogadores para a sequência da série C do Campeonato brasileiro. Líder do grupo B com 12 pontos, o tricolor se reforça para possível classificação no campeonato e suprir a ausência de atletas machucados.





O primeiro a ser contratado foi o zagueiro Vinícius Simon, de 30 anos. O jogador estava no XV de Piracicaba e tem passagens por clubes como Santos, Atlético-MG, Sport e Vila Nova-GO.





Em coletiva de imprensa no Estádio Santa Cruz, o atleta já fala em brigar pelo espaço no elenco e do potencial da equipe para o acesso e título na terceira divisão nacional.





“Vejo o Botafogo com potencial para brigar pelo acesso e pelo título desta Série C do Brasileiro. Chego para brigar por meu espaço, respeitando a todos, numa equipe que já tem um sistema defensivo muito forte, tanto que não sofreu gols nos últimos cinco jogos”, disse.





Quem também deve chegar ao Pantera é o lateral esquerdo Vicente, que estava no Sergipe, disputando a série D do Brasileiro, e que possui passagens por Ponte Preta e Coritiba. O atleta chega na noite desta terça-feira em Ribeirão e realiza exames médicos na manhã de quarta-feira (5).





O jogador vem para disputar a vaga com Gerley, que sentiu uma lesão na região do púbis e desfalcou a equipe no empate em 0 a 0 contra o Tombense, no domingo, em casa.





Contas do treinador





O técnico Rodrigo Fonseca já projeta as próximas rodadas da competição e a classificação do Botafogo para a segunda fase. De acordo com Fonseca, o time que fizer 24 pontos estará no mata-mata, que será decisivo para o acesso a segunda divisão do Brasileiro.





"Pelo equilíbrio do grupo, 24, 27 pontos, sem dúvida, vai estar dentro dos quatro [classificados]. Com as equipes se reforçando, os confrontos no segundo turno serão mais difíceis", comentou o treinador.





Com 12 pontos, o Botafogo lidera o grupo seguido de Ypiranga, São Bento e Tupi, que estão no G4 com 11 pontos, mais o Volta Redonda que também tem 11 em quinto lugar. Em seguida estão Macaé, Joinville e Tombense com 10 pontos. Os lanternas são Bragantino e Mogi Mirim com 8 pontos.





O próximo compromisso do Pantera é no domingo, contra o Ypiranga, fora de casa.