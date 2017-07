Botafogo-SP perde a chance de disparar, mas mantém liderança após empate com Tombense

(Foto: Rogério Moroti/Divulgação)

O Botafogo-SP empatou com o Tombense em 0 a 0 neste domingo (2), em rodada da série C do Campeonato Brasileiro. O resultado manteve a equipe na liderança do grupo B, agora de maneira isolada, com 13 pontos. A equipe mineira é a oitava com 10 pontos.





A partida foi movimentada para os dois lados, com boas investidas após os 15 primeiros minutos. O Tombense assustou com chute de Allan Dias que passou rente a trave. Três minutos depois foi a vez de Rondinelly assustar com bela finalização após pivô de Edno. A boa chance do primeiro tempo foi de Alex, que desviou a bola para boa defesa do goleiro Darley.





Na segunda etapa, os goleiros foram bem acionados e mantiveram o placar zerado. Darley espalmou o chute de Paulinho, que entrou no segundo tempo, enquanto Neneca pegou a cobrança de Maradona, que iria entrar no cantinho. A partida continuou movimentada com boas chances de Paulinho, pelo lado do Bota, e Wellington, pelo time mineiro, mas nada que pudesse mudar o placar.





Na próxima rodada, o Botafogo enfrenta o Ypiranga, fora de casa, às 15h do domingo. No sábado, o Tombense recebe o Macaé às 16h, em Tombos.





Confira outros resultados da série C neste fim de semana:





Joinville 2x0 Bragantino

ASA 2x1 Botafogo-PB

Salgueiro 0x1 CSA

Fortaleza 1x1 Confiança

Cuiabá 1x0 Moto Club

Tupi 3x1 Volta Redonda

São Bento 1x2 Ypiranga

Macaé 1x0 Mogi Mirim