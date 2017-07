Brasil joga mal e é superado pela Sérvia na segunda rodada do Grand Prix

Depois de uma boa estreia no Grand Prix contra a Bélgica, o Brasil esteve apático, enfrentou muitos na recepção e foi superado neste sábado pela manhã pela Sérvia, atual vice-campeã olimpica, por 3 a 0, parciais de 25/19, 25/20 e 25/19. Agora, a seleção comandada por José Roberto Guimarães enfrenta a Turquia, neste domingo, às 13h30 (de Brasília), com transmissão ao vivo do SporTV 2, para encerrar a primeira semana de disputas do Grand Prix.





A oposto Brankica Mihajlovic foi o grande destaque da partida com 20 pontos de ataque (e outros três pontos de saque). O Brasil não conseguiu pará-la em momento algum do jogo, apesar de todas as tentativas do técnico José Roberto Guimarães. Tandara foi a melhor brasileira com 13 pontos.





O Brasil sofreu com o saque sérvio. E também com o bloqueio. Foi o que fez a diferença no jogo. Enquanto a vice campeã olímpica conseguiu 11 aces e outros 11 pontos de bloqueio nos três sets, a seleção brasileira só ganhou um ponto de saque e outros quatro em bloqueios. Em pontos de ataque, o Brasil levou vantagem: 40 a 39.





A competição vai até o dia 23 de julho. Ao todo, 12 equipes disputam a fase classificatória. A cada semana serão formados três grupos com quatro seleções em cada, definidas em sorteio. As cinco equipes mais bem classificadas avançarão à Fase Final, que contará ainda com a China, país sede.





O Brasil até começou bem a partida. Com um ataque rápido e explorando as bolas no meio de rede, a seleção abriu 8 a 3 no primeiro tempo técnico. Mas parou por aí. Já na volta para a quadra, a Sérvia mostrava que o jogo seria complicado. E rapidamente empatou em 10 a 10. A partir daí, tomou conta da partida. Com Mihajlovic no saque, conseguiu uma sequência de cinco pontos e abriu 23 a 17. E só administrou para fechar o primeiro set por 25 a 19.





O segundo set foi equilibrado até o 15º ponto. Depois, com um saque mais forte, a Sérvia novamente conseguiu abrir uma boa vantagem. E fechou em 25 a 20. No terceiro e último set, o Brasil parecia desanimado e sem forças para reagir. Desde o início, a Sérvia abriu vantagem e dominou os pontos. No fim, fechou por 25 a 19.





Confrontos do Brasil - 1ª semana - Ancara

07 de julho - Brasil 3 x 0 Bélgica

08 de julho - Brasil 0 x 3 Sérvia

09 de julho - Brasil x Turquia, às 13h30 (de Brasília)





