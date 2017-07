Brasil vence Portugal e conquista o Mundialito de futebol de areia pela 12ª vez

(Foto: Lea Well / BSWW)

Uma dezena. Esse é o número de títulos do Brasil no Mundialito de futebol de areia. A seleção venceu Portugal por 6 a 4 neste domingo, na praia de Carcavelos, em Cascais, e levantou mais um troféu sob o comando do técnico Gilberto Costa - o oitavo em oito competições. Ou seja, 100% de aproveitamento. Esta foi a 38ª vitória consecutiva da equipe verde e amarela, que é pentacampeã da Copa do Mundo. A Rússia ficou com a terceira colocação ao bater a França, por 5 a 2.





Os gols brasileiros foram marcados por Datinha (2), Rodrigo (2), Mauricinho e Bruno Xavier. Os donos da casa descontaram com Léo Martins (2), Madjer e Coimbra. O Brasil ainda garantiu prêmios individuais: Mão foi eleito "Melhor Goleiro", Rodrigo e Mauricinho dividiram a "Artilharia", com cinco gols cada, e Rodrigo ficou com o troféu de "Melhor Jogador" da competição.





- Todos estão de parabéns, pela campanha, pela união e por mais um título nessa nossa história pela seleção brasileira. Temos muito orgulho de vestir a camisa do Brasil, entramos sempre para jogar com o coração e estou muito feliz por mais uma conquista, uma vitória contra o nosso maior rival, na primeira competição depois do título da Copa do Mundo. É um título para comemorarmos muito - afirmou o camisa 10 Datinha.





O Brasil terminou o Mundialito com uma campanha impecável: três vitórias, 24 gols (média de 8 por partida) e apenas oito gols sofridos (2,7 por jogo).





A campanha da seleção

Brasil 9 x 4 Rússia

Brasil 9 x 0 França

Brasil 6 x 4 Portugal





Globo Esporte