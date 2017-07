CBF confirma partida da Seleção contra o Chile na Arena do Palmeiras

A CBF confirmou nesta quarta-feira o palco do jogo entre Brasil e Chile, válido pela última rodada das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018, na Rússia. Como o Maracanã, que era o local previsto, foi descartado, a partida será realizada na Arena do Palmeiras.





A partida está marcada para o dia 10 de outubro, ainda sem horário definido, informa a CBF. A comissão técnica da seleção brasileiro gostaria de realizar o jogo no Maracanã, o técnico Tite ficou encantado com a atmosfera no estádio na final do torneio de futebol masculino dos Jogos Olímpicos, no qual o Brasil venceu a Alemanha nos pênaltis e levou a medalha de ouro.





O blog Bastidores FC publicou nesta terça-feira que a CBF considerou inviável negociar com a concessionária do Maracanã a partida entre Brasil e Chile. O Estádio Nilton Santos, que recebeu o jogo beneficente entre Brasil e Colômbia em janeiro deste ano com baixo público, também foi descartado.





A intenção da CBF era de que o Maracanã recebesse a partida contra o Equador, no dia 31 de agosto. Mas o técnico Tite pediu para encerrar a competição na arena carioca. A CBF fez sondagens sobre a situação atual da concessão e também sobre preços. Decidiu não arriscar.





A partida contra o Chile pelas eliminatórias para a Copa do Mundo será a segunda da seleção brasileira na Arena do Palmeiras. A primeira vez que o Brasil jogou no estádio foi na vitória por 2 a 0 sobre o México, gols de Philippe Coutinho e Diego Tardelli.





O jogo entre Seleção e Chile na Arena do Palmeiras pode ser o último dos comandados de Tite no Brasil antes da Copa do Mundo de 2018, na Rússia. Os amistosos que serão disputados na sequência devem acontecer fora do país.





Globo Esporte