CBF divulga datas da final do Brasileiro feminino entre Santos e Corinthians

(Foto: Leandro Martins/All Sports)

A CBF divulgou no início da tarde desta segunda-feira os dias e horários da final do Campeonato Brasileiro feminino. Santos e Corinthians começam a decidir a taça nesta quinta-feira (13), às 18h30, na Vila Belmiro. O segundo e decisivo confronto está marcado para o dia 19, às 16h30, na Arena Barueri.





As meninas do Timão garantiram presença na final ao eliminarem o Rio Preto, no último domingo, com a vitória por 1 a 0. Já as Sereias da Vila se classificaram no sábado, ao bater o Iranduba da Amazônia, por 3 a 2.





Globo Esporte