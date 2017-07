Chapecoense demite técnico Vagner Mancini

(Foto: André Fabiano/Código19/Estadão Conteúdo)

Vagner Mancini não é mais o técnico da Chapecoense. Após cinco jogos sem vitória, a diretoria do clube comunicou o treinador na manhã desta terça-feira o fim de sua passagem pelo clube verde e branco.





O empate fora de casa contra o Fluminense culminou no desligamento do técnico. A diretoria da Chapecoense ainda não emitiu nota oficial.





Há cerca de uma semana havia promessa de que o departamento de futebol "morreria abraçado". O treinador foi pego de surpresa e sequer esperava a reunião para falar de futuro na manhã desta terça-feira. Os Jogadores ainda não foram comunicados da decisão, já que a presença do presidente Maninho é esperada no hotel no Rio de Janeiro para oficializar.





Emerson Cris assume o comando da equipe interinamente, mas um novo treinador é esperado ainda nesta semana em Chapecó.





Com 14 pontos, a Chapecoense está na 15ª colocação na Série A do Campeonato Brasileiro. O time chegou a liderar a competição por duas rodadas, mas caiu de produção e flerta com a zona de rebaixamento.





Em 46 jogos no comando da equipe, foram 21 vitórias, 10 empates e 15 derrotas, aproveitamento de 52,9%, e conquistou pela primeira vez de sua história o bicampeonato estadual.





Globo Esporte