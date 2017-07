Com brilho de Wesley, Botafogo-SP empata com Mogi e segue sem vencer fora de casa

(Foto: Rogério Moroti/Divulgação)





Mais uma vez, a estrela de Wesley fez a diferença para o Botafogo-SP. No último minuto da partida, o atacante fez o gol do empate em 2 a 2 contra o Mogi Mirim, fora de casa, pela série C do Campeonato Brasileiro neste sábado (22). O resultado manteve o Pantera na liderança do grupo B com 18 pontos, enquanto o Sapão segue na lanterna com nove pontos.





O jogo





O primeiro tempo foi todo do Mogi Mirim, que soube administrar o meio de campo e ameaçou o gol de Neneca. No entanto, o gol só saiu aos 46 minutos, quando o zagueiro Émerson aproveitou a cobrança de escanteio para marcar. Do lado botafoguense, a dupla Morais e Edno foi perigosa, mas ineficiente para vencer a zaga da casa.





Na segunda etapa, Wesley entrou no lugar de Rodinelly e mais tarde o técnico Rodrigo Fonseca trocou Mateus Cacian e abriu Francis pela direita. Mesmo com o time mais rápido, a zaga não viu Régis, que bateu no canto para fazer 2 a 0. Os donos da casa só não contavam com Edno, que diminuiu o placar e colocou fogo no jogo.

(Foto: Rogério Moroti/Divulgação)

Aos 40 minutos, Nunes e Gladstone se desentenderam e trocaram socos em campo. Preto Costa interveio na briga e agrediu Alex Gonçalves, que revidou e a confusão foi geral. A polícia foi acionada e dispersou a confusão. Por fim, o árbitro expulsou Nunes e Preto Costa, o que causou revolta no elenco do Mogi Mirim. Gladstone também foi expulso pelo lado do Botafogo.





Após sete minutos de paralisação, e ainda com reclamações do Mogi, o jogo recomeçou com o Bota em cima e o Sapão se defendendo com um a menos. No último minuto, aos 54 minutos, a estrela de Wesley brilhou novamente, quando o atacante recebeu passe de Alex, cortou o marcador e chutou com categoria para empatar e encerrar a partida.





Em seguida ao apito final, houve um princípio de confusão que foi contida pela turma do “deixa disso”. Na saída dos vestiários, o goleiro Neneca comentou sobre a partida. "Ele vai catimbar, enervar, e deu tumulto, infelizmente o Gladstone foi expulso, mas conseguimos o empate", disse.





Sem vitória





O resultado não agrada o Botafogo, que ainda não venceu fora de casa. Na próxima rodada, o Pantera recebe o Volta Redonda, no domingo, às 16h. No sábado, às 15h30, o Mogi enfrenta o Tombense, às 15h30, novamente em casa.