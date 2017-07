Com gol no fim, Botafogo empata com Ypiranga e segue na liderança da série C

Em um jogo com poucas emoções, Botafogo e Ypiranga-RS empataram em 1 a 1 neste domingo (9), pela série C do Campeonato Brasileiro. O empate do tricolor paulista ocorreu aos 48 minutos do segundo tempo, quando Mário pegou a bola pela esquerda e chutou para estufar as redes.





O resultado mantém o Botafogo na liderança do grupo B com 15 pontos, agora a dois pontos de diferença do segundo colocado, que é o Ypiranga, que soma 13 pontos na última rodada do primeiro turno.





O Jogo





A partida foi morna no primeiro tempo. Os times pouco se arriscaram ao ataque até Murillo pegar bela cabeçada, aos 16 minutos, e colocar o goleiro Carlão para trabalhar. O primeiro gol saiu aos 28 minutos, quando William cruzou pela direita e André Luis meteu de cabeça. O gol não surtiu efeito e o jogo permaneceu fraco tecnicamente.





Na segunda etapa, o Botafogo procurou pressionar o time da casa, que se mantinha firme na defesa. Aos 31 minutos, Gerley fez cruzamento no segundo poste para Léo Coca cabecear, mas a bola passou perto do gol. Aos 42 minutos, a pressão era toda do Pantera e aos 48 minutos, Samuel Santos cruzou pela esquerda e Mário pegou bem na bola para marcar e deixar tudo igual.





Mesmo com o apito final, os nervos ficaram exaltados e alguns jogadores do Canarinho partiram para cima de Léo Coca, mas logo a briga foi controlada. Na saída de campo, Edno comentou sobre o empate. "Foi um grande resultado. Pelo que lutamos, o nosso empenho, nosso time está de parabéns", disse o atacante.





Na próxima rodada, começa o segundo turno da série C. No domingo, o Ypiranga visita o Joinville, às 15h. Na segunda-feira (17), às 21h, o Botafogo recebe o Bragantino no Estádio Santa Cruz.



Outros resultados:



Tombense 2x1 Macaé

Bragantino 0x0 Tupi

Moto Club 1x0 Fortaleza

Volta Redonda 0x0 São Bento

CSA 0x0 Cuiabá

Botafogo-PB 1x2 Sampaio Corrêa