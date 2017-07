Com gol no fim, Francana avança na Segundona e elimina Inter; CAT também classifica

(Foto: Marcos Limonti/Francana)

A partida entre Inter de Bebedouro e Francana, no Sócrates Stamato, era válida pela fase de classificação da primeira etapa da Segunda Divisão do Paulista – na prática, o quarto nível do futebol estadual. Mas o duelo ao longo da rodada deste domingo ganhou ares de eliminatória e só foi decidido no fim, aos 47 minutos, quando Radsley fez o gol da vitória por 1 a 0 da Veterana. O resultado classificou o time de Franca à segunda fase, em terceiro lugar, com 19 pontos, e eliminou o Lobo Vermelho, quinto lugar, com 15.





Aliás, a Inter só caiu porque o Taquaritinga surpreendeu o líder XV de Jaú, no Zezinho Magalhães. Com gol de Paulo, aos dez minutos do primeiro tempo, o CAT venceu por 1 a 0 e ficou com a quarta colocação do Grupo 2, com 18 pontos. O outro classificado foi o Brasilis, que goleou o Amparo por 5 a 0.





A próxima etapa da Segundona será definida durante a semana pela Federação Paulista de Futebol (FPF). Os 16 classificados formarão quatro grupos com quatro equipes cada.





Globo Esporte