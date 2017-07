Com primeiro tempo perfeito, Oeste goleia e derruba o Juventude da liderança da Série B

(Foto: Futura Press)

Domínio da partida, noite inspirada de Mazinho e muita velocidade. Jogando em Barueri, o Oeste teve o domínio do jogo para derrotar o Juventude por 3 a 0, em duelo disputado na noite deste sábado, na Arena Barueri, pela 16ª rodada da Série B do Brasileirão. Invicto em casa, o Rubrão fez valer seu bom desempenho como mandante e não deixou o time Jaconero criar, praticamente resolvendo o jogo no primeiro tempo nos gols de Danielzinho e Mazinho. Na segunda etapa, Lídio fechou a conta.





O primeiro tempo foi perfeito para o Oeste. Conforme planejado por Gilmar Dal Pozzo, o meio de campo estava extremamente povoado, mas a equipe da casa teve suas chegadas criando espaço na defensiva rival e jogando em sua característica, o contra-ataque. Na rapidez, Danielzinho recebeu passe na área e fez de cabeça. Quando o Juventude apertava, o Rubrão chegou ao segundo novamente usando o contra-golpe. Mazinho ainda foi feliz contando com o desvio da defesa para marcar o segundo.





Para a segunda etapa, o Juventude promoveu a entrada do atacante João Paulo, e com espaço livre para o contra-ataque, o Oeste chegou ao terceiro na insistência de Lídio, após grande jogada de Mazinho. A partir do 3 a 0, o jogo ficou amarrado, com poucas chances. Na tentativa de diminuir o placar, o Alviverde Gaúcho assustou com Tinga e João Paulo, mas a noite era mesmo do Oeste, que venceu mais uma em casa e entrou para o bolo do meio da tabela da Série B.





A classificação dos dois times muda com esse resultado. O Oeste sobe quatro posições e termina a rodada em 10º lugar, agora com 23 pontos, seis a mais que o primeiro time do Z-4, e quatro a menos que o quarto colocado. A derrota custou caro ao Juventude, que vê o América-MG assumir a liderança de forma isolada.





Na próxima rodada, o Rubrão vai até Porto Alegre, onde enfrenta o Internacional. O jogo será na terça-feira, às 21h30, no estádio Beira-Rio. O Juventude faz um duelo direto pela liderança diante do América-MG na sexta-feira, às 19h15, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.





Mazinho e Danielzinho foram os nomes do Rubrão nesta noite. Além de deixarem suas marcaso, os dois trabalharam juntos para que o Oeste chegasse ao segundo gol diante do clube Jaconero.





O Juventude não se apresentou bem e pouco chegou ao gol do Oeste. Com Tiago Marques muito isolado, o clube de Caxias do Sul fez Rodolfo trabalhar pouco.





Globo Esporte