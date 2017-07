Com São Januário interditado, Vasco cogita mandar jogos em Uberlândia

(Foto: Luis Corvini)

O Parque do Sabiá, em Uberlândia-MG, entrou na mira do Vasco após a interdição de São Januário. Um funcionário do departamento de marketing do clube esteve semana passada na cidade mineira para visitar o local e conhecer a estrutura da cidade para receber partidas do clube carioca. Segundo uma fonte ouvida pelo SporTV, o funcionário gostou do que viu, mas levar jogos para o Triângulo Mineiro não depende só da vontade dos vascaínos.





A região conta com muitos vascaínos. O segundo maior público registrado no Parque do Sabiá foi em 1984, no jogo Uberlândia 0 x 0 Vasco. Foram 54 mil pagantes, público que só perde para o jogo inaugural em 1982, quando a seleção brasileira venceu a Irlanda do Norte por 7 x 0. A segunda vez que o Vasco jogou no Parque do Sabiá foi em 1985, num amistoso que comemorou a transferência do jogador Vivinho do Uberlândia para o Vasco.





O Vasco teve seu estádio interditado e foi punido com a perda de seis mandos de campo após torcedores cruzmaltinos brigarem entre si e com a Polícia Militar, depois da derrota para o Flamengo, em casa, no último dia 8. Durante a confusão, Davi Rocha Lopes, 27 anos, foi atingido por um tiro na região do tórax e morreu nas proximidades de São Januário.





Até que uma decisão final seja tomada pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o clube procura opções para mandar seus jogos. A próxima partida do time da Colina será contra o Atlético-PR, em Volta Redonda, na próxima segunda-feira. Além do interior do Rio, o Vasco quer jogar fora do Estado, só que a autorização depende da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Procurada, a entidade informou que ainda não tem uma resposta.





Globo Esporte