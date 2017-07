Come-Fogo tem vitória para cada lado nas categorias de base do Campeonato Paulista

Botafogo e Comercial fizeram um dos clássicos mais disputados e cheios de histórias no interior do estado de São Paulo neste fim de semana. Pelo Paulista Sub-15, o Leão venceu com gol de Victor Cordeiro aos 38 minutos do primeiro tempo. O resultado deixou a equipe na liderança do grupo 3 com 27 pontos, enquanto o Pantera ficou em segundo com 23 pontos.





No sub-17, o Botafogo venceu por 1 a 0 com gol de Marcos Antônio, aos 39 minutos da primeira etapa. O tricolor fechou a primeira fase na segunda posição com 23 pontos, enquanto o Comercial ficou em terceiro com 19 pontos.





Próxima fase





A Federação Paulista de Futebol (FPF) divulgou os grupos da segunda fase das duas categorias de base. Confira:





Sub-15





Grêmio Prudente

São Paulo

Ferroviária

Linense





Comercial

Desportivo Brasil

São Carlos

Água Santa





Red Bull

São Bernardo

Marília

Taboão da Serra





Palmeiras

Mirassol

Batatais

Inter de Bebedouro





Novorizontino

XV de Jaú

Osasco

Portuguesa





Rio Branco

Guarani

Taubaté

Audax





Corinthians

Botafogo

Brasílis

Ituano





Santos

Penapolense

Ponte Preta

América





Sub-17





José Bonifácio

São Paulo

América

Juventus





Inter de Bebedouro

Ituano

XV de Jaú

Mauaense





Ponte Preta

Diadema

Marília

Guarulhos





Palmeiras

Novorizontino

Comercial

Primavera





Ferroviária

XV de Piracicaba

Osasco

Mirassol





Inter de Limeira

Guarani

Taubaté

São José





Corinthians

Botafogo

Amparo

Desportivo Brasil





Santos

Linense

Red Bull

Rio Branco