Corinthians domina a Ponte, vence e amplia série invicta; Cássio pega pênalti

O Corinthians continua atropelando quem atravessa o seu caminho. Na noite deste sábado, derrotou a Ponte Preta por 2 a 0, em Itaquera, e chegou a 32 pontos no Campeonato Brasileiro - nove à frente do vice-líder Flamengo. Os gols foram marcados por Jadson e Jô. Na hora do aperto, no segundo tempo, coube a Cássio brilhar: defendeu pênalti cobrado por Lucca e garantiu o placar favorável. A Ponte continua com 15 pontos, no meio da tabela. O time não vence há três jogos.





O primeiro tempo mostrou um duelo bastante equilibrado, com posse de bola de 51% para os donos da casa e 49% aos visitantes. Com o jogo truncado pelo chão, o Corinthians achou o caminho quando passou a cruzar bolas na área. Foi assim que Jô ajeitou de cabeça para Romero quase marcar de bicicleta, aos 21 minutos, o paraguaio obrigou Aranha a uma defesaça, aos 37, e nasceu a jogada do gol, aos 46 - depois de Jô ganhar outra pelo alto e ver o goleiro ponte-pretano fazer um milagre, Arana cruzou, Jô furou, mas Jadson não perdoou e chutou forte, no ângulo: 1 a 0.





Já o início do segundo tempo teve dinâmica bem diferente. Com um minuto de bola rolando, o Timão ampliou a vantagem no placar. Jadson lançou Rodriguinho na direita, e o meia achou Jô livre na área. O camisa 7 deu um tapa de primeira, sem chances para Aranha. A Macaca teve a oportunidade de descontar em cobrança de pênalti - Arana derrubou Sheik dentro da grande área. Mas Cássio se agigantou e voou no canto direito para defender a finalização de Lucca.





Passadas 12 rodadas, o Corinthians tem 10 vitórias e dois empates. De quebra, alcançou a 26ª partida de invencibilidade no ano e igualou marca alcançada em 2015, quando se sagrou campeão nacional sob o comando de Tite. No período sem derrotas da "Era Carille", o Timão soma 16 vitórias e dez empates. A maior série da história do clube é de 1957, com 37 jogos seguidos de invencibilidade.





Os times voltam a campo pelo Brasileirão na próxima quarta-feira. Os corintianos terão pela frente o Dérbi com o Palmeiras, às 21h45, na arena do arquirrival. Um pouco mais cedo, às 19h30, a Ponte recebe o Bahia, no Moisés Lucarelli, em Campinas.





