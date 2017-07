Corinthians se acerta com Bordeaux e usa fatia de Malcom para garantir Pablo

(Foto: Daniel Augusto Jr/Ag.Corinthians)

O Corinthians acertou nesta terça-feira a compra do zagueiro Pablo junto ao Bordeaux, da França. O Timão pagará 1,2 milhão de euros pelo defensor (cerca de R$ 4,4 milhões) e cederá 15% dos direitos econômicos que detém do atacante Malcom. O jovem de 20 anos foi vendido ao clube francês no ano passado por 5 milhões de euros (aproximadamente R$ 21 milhoes, à época).





O negócio foi visto como muito bom pela diretoria alvinegra, que já confirma o acerto verbal. Uma carta foi enviada ao Bordeaux nesta terça-feira, formalizando a proposta. Nos próximos dias as partes devem começar a trocar contratos.





Além de não precisar gastar 3 milhões de euros (R$ 11 milhões), valor fixado em contrato para a compra de Pablo, o Corinthians comemora o prazo que terá para pagar os franceses. A primeira parcela da compra será depositada pelo Timão apenas em abril de 2018.





Na última quinta-feira o o clube de Parque São Jorge já havia dado um importante passo na tentativa de manter o zagueiro, ao acertar um contrato com o jogador até o fim de 2021. Restava, porém, o acerto com o Bordeaux.





Pablo chegou ao Corinthians no começo desta temporada, disputou 38 jogos e marcou dois gols. Na última quarta-feira, em partida contra o Avaí, ele voltou a sentir dores na coxa direita e teve de ser substituído. Por conta da lesão, o defensor vai ficar seis semanas fora de ação.





Globo Esporte