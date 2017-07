Dia Nacional do Futebol: livros para entender o universo além das quatro linhas

O futebol é um universo muito além das regras e dos 90 minutos de duração de cada partida e conta com alguns livros que detalham melhor suas diversas faces. Para o Dia Nacional do Futebol, comemorado em 19 de julho, a Disal Editora preparou uma lista especial com títulos que trazem crônicas, filosofia e um glossário de termos futebolísticos em português e inglês.





A ideia é sugerir um conteúdo que informa e entretém ao mesmo tempo. Excelentes opções de presente para quem já conhece e para quem quer entender mais dos bastidores, da visão política ou matar a curiosidade de como seria o esporte caso fosse criado por Nietzsche, Shakespeare ou Bob Marley. Também como ferramentas para começar a perceber como o futebol vai muito além da atividade física, com a forma de um negócio que movimenta milhões e que cada vez mais investe em organização e profissionalização. Confira:





Porque Não Desisto: Futebol, Dinheiro e Política (Crônicas sobre esporte e futebol) - Juca Kfouri- R$ 42,00





Quais são os benefícios de uma Copa do Mundo no Brasil? O que motiva o país a se interessar, com tanta dedicação, a sediar os Jogos Olímpicos? Quem é capaz de dirigir um clube de futebol com inteligência e transparência? Neste livro, escrito por um dos maiores jornalistas esportivos brasileiros, as respostas para essas perguntas são respondidas. Juca Kfouri concilia a beleza do esporte dentro de seu tempo regulamentar com os bastidores regados a negociatas e politicagem.





Filósofos Futebol Clube- Mark Perryman- R$ 34,00





O escritor inglês imagina um time de futebol composto por 11 pensadores de Nietzsche e Shakespeare, passando por ídolos pop como Bob Marley. As ideias desses “craques” são apresentadas pelo autor através de metáforas futebolísticas. Com prefácio escrito por Juca Kfouri, o livro faz pensar sobre o tema de maneira inteligente e bem-humorada.





Glossário de Termos de Futebol- Eduardo Araújo – R$ 69,50





Obra inédita e original, referência no gênero. Nela, estão reunidos mais de 500 verbetes em português e em inglês e o que cada um significa. Dessa forma, termos como “banheira”, “chapéu” e “foz in the box” não serão mais um mistério: é consultar esse glossário e correr para o gol. Indispensável para tradutores, estudantes de inglês e demais interessados no mais popular e global dos esportes.