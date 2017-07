Djokovic estreia com vitória por desistência no torneio de Wimbledon

(Foto: Glyn KIRK / AFP)

O sérvio Novak Djokovic contou com a desistência do eslovaco Martin Klizan, 47º da ATP, quando liderava por 6/3 e 2/0, após 40 minutos de partida.





O adversário do sérvio sentiu a lesão na panturrilha e pediu atendimento médico após o término do primeiro set. Após longa conversa com o fisioterapeuta, Klizan tentou jogar mais alguns pontos, mas não conseguiu prosseguir na partida.





O tricampeão do torneio não teve problema algum na partida. Venceu 87% dos pontos com o primeiro serviço e não precisou salvar break points. O equilíbrio predominou até o oitavo game, quando Klizan deu sinais de dificuldade para se movimentar na quadra.





Campeão em Eastbourne na semana passada, Djokovic contou com a presença do ex-jogador croata Mario Ancic, ex-top 10, pela primeira vez em seu box. Ele estará com o sérvio durante a primeira semana do Grand Slam britânico, atuando ao lado de Andre Agassi.





Buscando vaga na terceira rodada, o número 4 do mundo enfrentará o tcheco Adam Pavlasek, 136º, na quarta-feira. O confronto é inédito.





Globo Esporte