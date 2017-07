Em jogo pegado, Grêmio e Santos empatam e perdem chance de se aproximar do Timão

O problema para os alvinegros foi o curto tempo de comemoração: dois minutos depois, Fernandinho, também de cabeça, aproveitou rebote de boa defesa de Vanderlei e deixou tudo igual na arena gremista.





Depois de se segurar atrás, o Santos ganhou um escanteio aos 44 minutos e aproveitou uma das raras chances que teve na partida. Jean Mota cruzou, Bruno Henrique desviou de cabeça na primeira trave, e David Braz apareceu para completar para o gol.





Com o empate do Corinthians com o Flamengo, gremistas e santistas entraram em campo em Porto Alegre com chance de diminuir a vantagem para a liderança. Mas quem mais jogou foi o time gaúcho. No primeiro tempo, colocou o adversário praticamente em sua área, e Everton perdeu duas boas chances de abrir o placar em rebotes. A parte final foi pragmática, com o Santos sem dar chance ao Grêmio, que pareceu sem forças de tentar algo diferente.





O resultado manteve Grêmio e Santos nas segunda e terceira posições, agora com 33 e 31 pontos respectivamente. Como o Corinthians empatou com o Flamengo, a diferença para o primeiro colocado continua a mesma. Os dois times voltam a jogar na quarta-feira, às 21h45 (de Brasília). O Santos recebe o Flamengo no Pacaembu. Já o Grêmio encara o lanterna Atlético-GO, em Goiânia.





Foi o mesmo ritmo: gremistas pressionando, mas não conseguindo manter um padrão ofensivo que levasse perigo constante ao gol defendido por Vanderlei, e santistas preocupados em segurar as investidas do adversário e buscar um contra-ataque que não veio. No fim, com direito a confusão entre as duas equipes e expulsão de Edilson, o resultado acabou sendo comemorada pelo líder Corinthians, que viu sua vantagem na primeira colocação ser mantida por mais uma rodada.





Tudo igual para Grêmio e Santos na noite deste domingo, em Porto Alegre, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na briga direta entre os concorrentes pela liderança do torneio nacional, gaúchos e paulistas ficaram no 1 a 1, na arena gremista, e perderam chance de diminuir a vantagem para o Corinthians, primeiro colocado, que também não venceu. David Braz abriu o placar para o Peixe e, na sequência, Fernandinho marcou para os donos da casa.





Globo Esporte