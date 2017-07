Empresário diz que PSG não vende Verratti ao Barça por orgulho: "É um prisioneiro"

O empresário de Marco Verratti, Donato Di Campli, lamentou a situação de seu agenciado, em entrevista ao jornal italiano “Corriere dello Sport”. Segundo ele, o presidente do PSG, Nasser Al Khelaifi, não quer vende-lo por orgulho.





- Verratti é um prisioneiro do emir do PSG. É uma questão do emir do Catar. Ele tem uma disponibilidade econômica ilimitada, por isso não vai vender o Verratti ao Barça por 100 milhões de euros. Tornou-se uma questão de orgulho.





O empresário ainda disse que Verratti, que tem contrato até 2021 com o PSG, vai cumprir seu vínculo com o clube francês, apesar do desejo de defender o Barça.





- Marco está plenamente consciente dos seus compromissos contratuais com o PSG, mas é normal que ele se sente lisonjeado com o interesse do Barça. Quem não gostaria de estar assim aos 24 anos a um ano do Mundial.





Globo Esporte